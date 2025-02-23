İki Katlı Evde Yangın Paniği, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Bolu’da iki katlı evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

İki Katlı Evde Yangın Paniği, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Hayaller Mahallesi'nde, Mehmet N.’ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi.

İki Katlı Evde Yangın Paniği, Faciadan Kıl Payı Dönüldü - Resim : 1

Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Kaynak: İHA

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