İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti!

İstanbul'da günlerdir lapa lapa kar yağıyor. Altay soğukları tüm kenti etkisi altına aldı. Uzmanların, dün gecenin en soğuk gün olacağını söylemesinin ardından park halindeki araçların camları bile buz tuttu.

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İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti!

İstanbul'da günlerdir kar yağışı etkili. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, kent genelinde sıcaklıkların dün gece ve bu sabah saatlerinde eksilerde seyredeceğini, kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşabileceğini bildirdi. Valilik sürücüleri ise yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti! - Resim : 1

İstanbul’da günlerdir süren kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü de buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına inerken, park halindeki araçların camları buz tuttu.

İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti! - Resim : 2

Kentin çeşitli bölgelerinde sıcaklık -3 ila -4 dereceye kadar düştü. Polis ekipleri yolları denetleyerek güvenlik önlemleri alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de gece boyunca tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA-DHA

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