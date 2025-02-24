İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti!

İstanbul'da günlerdir kar yağışı etkili. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, kent genelinde sıcaklıkların dün gece ve bu sabah saatlerinde eksilerde seyredeceğini, kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşabileceğini bildirdi. Valilik sürücüleri ise yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’da günlerdir süren kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü de buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına inerken, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kentin çeşitli bölgelerinde sıcaklık -3 ila -4 dereceye kadar düştü. Polis ekipleri yolları denetleyerek güvenlik önlemleri alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de gece boyunca tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA-DHA