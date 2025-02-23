Yalova'da Kar Yağışı Sebebiyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Yalova'da kar yağışı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde araçlarıyla mahsur kalan 26 vatandaş kurtarıldı.
Yalova'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenler, kentin yüksek kesimlerine akın etti. Zaman zaman şiddeti artan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, sivil toplum kuruluşları ve jandarma ekipleri mahsur kalanların yardımına yetişti.
Merkeze bağlı Elmalık, Sugören köyleri ile Höyüktepe, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi, Delmece Yaylası ve Kurtköy'den gelen 6 farklı ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 26 kişiyi kurtardı.
Kaynak: DHA
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