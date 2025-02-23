Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu

Denizli'de bu sabah evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı kadının 2 katlı evinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

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Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu

Denizli'nin Güney ilçesi Yağçılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Çetinsarı'ya ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Çetinsarı'ya yangın büyümeden evden çıkarak uzaklaştı.

Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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