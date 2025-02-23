Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkezde uygulama gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelenilen İ.Ö. ve F.T. isimli şahısları durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında daralı ağırlığı 1.83 gram peçeteye emdirilmiş şekilde bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Firari Hırsızlara Operasyon: 12 Gözaltı Firari Hırsızlara Operasyon: 12 Gözaltı
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün