Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 2 Bin 700 Tane...

Isparta’da bir otobüste yapılan aramada 2 bin 700 ecstasy hap üretiminde kullanılabilecek MDMA maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Tam 2 Bin 700 Tane...

Isparta’da uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenlendi. Isparta’dan transit geçiş yapan bir otobüs şüpheli bulunarak durduruldu.

Yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 700 adet ecstasy hap üretilebilecek MDMA ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ekipleri, şehrin her noktasında narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması üzerinden şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Narvas Projesi kapsamında yapılan ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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