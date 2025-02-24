Eski Arkadaşını Sokak Ortasında Öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Develi Bulvarı’nda yaşanan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Orhan A. hayatını kaybetti. İddiaya göre, daha önce arkadaş oldukları öne sürülen Orhan A. ve Muzaffer A., Şevkiye Mahallesi çevre yolunda saat 21.00 sıralarında karşılaştı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer A., Orhan A.'yı kolundan, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZLTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli Muzaffer A. gözaltına alındı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA