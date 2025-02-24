Eski Arkadaşını Sokak Ortasında Öldürdü

Adana'da eski arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 22 yaşındaki Orhan A. hayatını kaybetti. Şüpheli Muzaffer A. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Son Güncelleme:
Eski Arkadaşını Sokak Ortasında Öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Develi Bulvarı’nda yaşanan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Orhan A. hayatını kaybetti. İddiaya göre, daha önce arkadaş oldukları öne sürülen Orhan A. ve Muzaffer A., Şevkiye Mahallesi çevre yolunda saat 21.00 sıralarında karşılaştı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer A., Orhan A.'yı kolundan, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZLTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli Muzaffer A. gözaltına alındı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Adana Gözaltı
Son Güncelleme:
Karabük'te Aile Katliamı! Kardeşini ve Yengesini Öldürdü Kardeşini ve Yengesini Öldürdü
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti! İstanbul'da En Soğuk Gece: Her Yer Buz Kesti!
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Kongre Yorumu: 'Değişim Mevzu Kapanmıştır' AKP'li Tayyar'dan Dikkat Çeken Kongre Yorumu
Karabük'te Aile Katliamı! Kardeşini ve Yengesini Öldürdü Kardeşini ve Yengesini Öldürdü