Karabük'te Aile Katliamı! Kardeşini ve Yengesini Öldürdü

Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Yeşil Mahalle Kavşak Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmadi, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi’ye (27) ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

5 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Saldırının ardından ticari taksiyle kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde yakalandı. Olay sırasında evde bulunan 5 çocuk ise koruma altına alındı.

Cenazeler, incelemelerin tamamlanmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldükten sonra emniyete sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA