'Cesareti Olan Girsin' Dediler, İçerde Gördükleri Dehşete Düşürdü

Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. İki genç, "Cesareti olan içeri girsin" diye iddiaya tutuştu. Gençlerden biri girdiği metruk binada erkek cesediyle karşılaştı.

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'Cesareti Olan Girsin' Dediler, İçerde Gördükleri Dehşete Düşürdü

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İki genç, cesaret iddiasına girerek metruk bir eve girmeye karar verdi.

'Cesareti Olan Girsin' Dediler, İçerde Gördükleri Dehşete Düşürdü - Resim : 1

İçeri giren gençlerden biri, yerde hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

'Cesareti Olan Girsin' Dediler, İçerde Gördükleri Dehşete Düşürdü - Resim : 2

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin 34 yaşındaki Rıza Bayram'a ait olduğunu belirledi. Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Cesareti Olan Girsin' Dediler, İçerde Gördükleri Dehşete Düşürdü - Resim : 3

Kaynak: DHA

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