Kapıyı Duymayan Yaşlı Kadın Mahalleyi Alarma Geçirdi, Panikleyen Eşi Sitem Etti: 'Beni Mahvettin'

Avcılar’da eşinin kapıyı açmaması üzerine panikleyen 91 yaşındaki Vehbi Pakel, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Ekipler camdan içeri girme hazırlığı yaparken 87 yaşındaki Zekiye Gönül Pakel kapıyı açınca herkes derin bir nefes aldı.

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Kapıyı Duymayan Yaşlı Kadın Mahalleyi Alarma Geçirdi, Panikleyen Eşi Sitem Etti: 'Beni Mahvettin'

Avcılar'da 91 yaşındaki Vehbi Pakel, alışverişten döndüğünde 87 yaşındaki eşi Zekiye Gönül Pakel’in kapıyı açmaması üzerine büyük bir panik yaşadı. Kapının açılmaması üzerine bina sakinlerinden yardım isteyen Pakel, komşuların da seslenmesine rağmen eşinden yanıt alamayınca durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM PANİK YAŞADI

Eşinin başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişelenen Vehbi Pakel’i sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, polis ve itfaiye ekipleri eve camdan girmeye karar verdi. Sepetli merdiven yardımıyla pencereye ulaşan ekipler içeri girmeye çalıştığı sırada, Zekiye Gönül Pakel kapıyı açarak dışarı çıktı.

Kapıyı Duymayan Yaşlı Kadın Mahalleyi Alarma Geçirdi, Panikleyen Eşi Sitem Etti: 'Beni Mahvettin' - Resim : 1

EŞİNE SİTEM ETTİ

Eşinin sağlıklı olduğunu gören Vehbi Pakel, eşine sitem ederek, "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Gönül Pakel ise hiçbir şey duymadığını ve olaylardan habersiz olduğunu ifade etti.

Olayın tatlıya bağlanmasının ardından Vehbi Pakel, yardım eden ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Avcılar İtfaiye Ambulans
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