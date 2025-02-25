Anıtsal Tarihi Yapıya 'Satılık' Tabelası: Fiyatı Duyanlar Şaştı Kaldı

Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan tarihi 'Gavur Hamamı' satılığa çıkarıldı. Hamamın fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Anıtsal Tarihi Yapıya 'Satılık' Tabelası: Fiyatı Duyanlar Şaştı Kaldı

Antalya’nın simge yapıları arasında yer alan tarihi Kaleiçi’ndeki anıtsal yapının 'Gavur Hamamı' satılığa çıkarıldığı bildirildi. Tarihi yapının üzerine ‘satılık’ levhası asılırken, istenen bedelin ise 2,5 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Binlerce yıllık tarihi yapılarıyla, görenlerin hayran kaldığı semtin, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar sürüyor. Birçok tarihi dönemden ve kültürden değerler barındıran Kaleiçi'ndeki bazı eserler ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Anıtsal Tarihi Yapıya 'Satılık' Tabelası: Fiyatı Duyanlar Şaştı Kaldı - Resim : 1

Rumlar tarafından 19'uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor. 'Soğukluk', 'Ilıklık' ve 'Sıcaklık' olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, işçiliği ve mimarisiyle mekanın ziyaretçilerinin ilgisini çekiyordu.

Anıtsal Tarihi Yapıya 'Satılık' Tabelası: Fiyatı Duyanlar Şaştı Kaldı - Resim : 2

BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'anıtsal yapı' olarak tescil edilen hamamın 8 varisinin aldığı kararla satışa çıkarılıp, üzerine 'Satılık' levhası asıldı. 2,5 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan tarihi hamamdaki 'Satılık' yazısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ediyor.

Bulunduğu sokağa da adını veren hamamın, 1940 yılına kadar, mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından hamam olarak işletildiği bilinirken, bu dönemin sonrasında depo ve eğlence mekanı olarak da kullanılan ve süreç içinde kapısına kilit vurulan hamam, uzun süredir zamana meydan okuyor.

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Kaynak: DHA

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