Asırlara Dayandı, Tadilattan Sonra Yerle Bir Oldu

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve Cihanoğulları zamanında yapıldığı düşünülen eski Aydın-İzmir yolu üzerindeki tarihi namazgahın çatısı çöktü.



1750 yıllarında yapıldığı tahmin edilen ve Cumhuriyet Dönemi'ne kadar ayakta kalmayı başaran tarihi namazgah geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilmişti. Asırlarca ayakta kalmayı başaran tarihi namazgahın çatısı tadilat yapıldıktan sonra birkaç yağışın ardından çökmesi görenleri şaşırttı.



Aydın'dan İzmir'e ticaretin deve kervanları ile yapıldığı dönemde yolcuların ve tüccarların namazlarını eda edebilmesi amacıyla müştemilatı ile birlikte inşa edilen Aydın şehrinin batı girişindeki namazgah geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilmişti. Çevresi aynı orijinalinde odluğu gibi açık bırakılan ahşap direkler üzerine oluşturulan çatı ve mahya kiremit ile kaplanan namazgah henüz tadilatının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen yıkıldı. Meydana gelen yıkılma olayının ardından, namazgah ihalesini gerçekleştirip teslim alan kurum kadar ihaleyi alıp işi yapan firma da merak konusu oldu.

Kaynak: İHA