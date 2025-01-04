Sinop’ta 20 Dönümlük Alan Yandı

Sinop'ta çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın neticesinde 20 dönüm alan zarar gördü.

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Sinop’ta 20 Dönümlük Alan Yandı

Yangın, saat 15.20'de Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diken ve çalılıkla kaplı alanda henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı.

Sinop’ta 20 Dönümlük Alan Yandı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Sinop’ta 20 Dönümlük Alan Yandı - Resim : 2

Yangın sonucu 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

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