Kırıkkale'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Bir Yaralı

Kırıkkale'de bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Bir Yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.K. idaresindeki 06 HUE 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolcu N.K. hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Oğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını KaybettiOğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış
Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor
Batman'da Kavga: Kalbinden Bıçaklandı, Ağır Yaralandı... 2 Gözaltı Batman'da Kavga: Kalbinden Bıçaklandı, Ağır Yaralandı... 2 Gözaltı
Donmak Üzereyken Bulundu, Hastanede Öldü... Kütahya'da Defnedildi Donmak Üzereyken Bulundu, Hastanede Öldü... Kütahya'da Defnedildi