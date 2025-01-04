Mardin'de Bir Ev Küle Döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın evde maddi hasara neden oldu.

Mardin'de Bir Ev Küle Döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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