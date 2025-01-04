Eski Eşi Tarafından Bıçaklanmıştı... Yaşaması İçin Kafatası Kemiği Karnına Yerleştirildi

Kadın cinayetleri caydırıcı cezalar verilmemesi ve "iyi hal" indirimi gibi uygulamalar nedeniyle giderek artıyor. Son olarak Aksaray'ın Paşacık Mahallesi 1615'inci Sokak'ta, 22 Aralık 2024 tarihinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bir yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen (23), evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya (29) saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gökkaya, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Kadın yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırgan kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEKRAR AMELİYAT OLACAK

İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Şen'in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi. Geçen süreçte yeniden ameliyatı alınan Şen'in, zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Kemiğin daha sonra tekrar ameliyatla yerine konulacağı belirtildi. Diğer yandan olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA