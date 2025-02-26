Sinan Çetin İfade Verdi, Bakın İlk Yorumu Ne Oldu!

Yönetmen Sinan Çetin, Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çetin'in ifade sonrası ilk yorumu "Bu kadar saçma bir şey görmedim" oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çetin'in İmar Suçları Soruşturma Bürosunca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan Çetin, gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi.

Yönetmen Sinan Çetin İfadeye ÇağrıldıYönetmen Sinan Çetin İfadeye ÇağrıldıGüncel

Kaynak: AA

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