Ege'de Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son haftalarda deprem fırtınası nedeniyle çok sayıda depremin yaşandığı Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, bugün saat 15.04'te yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken, depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-26
Saat:15:04:29 TSİ
Enlem:36.40694 N
Boylam:25.77722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ezu3PvaZmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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