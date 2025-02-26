Ege'de Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ege'de Korkutan Deprem

Son haftalarda deprem fırtınası nedeniyle çok sayıda depremin yaşandığı Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, bugün saat 15.04'te yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken, depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Muğla Açıklarında Korkutan DepremMuğla Açıklarında Korkutan DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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