Ege'de Korkutan Deprem

Son haftalarda deprem fırtınası nedeniyle çok sayıda depremin yaşandığı Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, bugün saat 15.04'te yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken, depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi