Muğla Açıklarında Korkutan Deprem

Muğla Datça açıklarında saat 00.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla Açıklarında Korkutan Deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre Muğla Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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