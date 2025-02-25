Muğla Açıklarında Korkutan Deprem
Muğla Datça açıklarında saat 00.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Muğla Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:00:46:02 TSİ
Enlem:36.06778 N
Boylam:27.67028 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/CfTFkluQri@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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