Endonezya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 06.55'te, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem sonrası Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) herhangi bir tsunami uyarısı yapmadı. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ülke basınında yer alan ilk bilgilere göre, depremde can kaybı ya da yaralanma tespit edilmedi. Ancak yetkililer, durumun netleşmesi için saha çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sismik hareketliliğin yoğun olduğu Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. 130 aktif yanardağa sahip olan ülke, dünyanın en deprem riski yüksek bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA