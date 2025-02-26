İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırılarda silah deposu vurulurken bölgede yangın çıktığı belirtildi.

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Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad iktidarının devrilmesi sınır komşusu İsrail'i hareketlendirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı. İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

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Kaynak: AA

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