İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad iktidarının devrilmesi sınır komşusu İsrail'i hareketlendirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı. İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

Kaynak: AA