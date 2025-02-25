ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin Anlaştı

ABD ve Ukrayna arasındaki değerler madenler konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Ukrayna arasındaki anlaşma cuma imzalanacak.

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ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin Anlaştı

Ukrayna ABD ile ortak kritik mineral, petrol ve gaz konusunda işbirliklerini geliştirme konusunda anlaştı. Her iki taraf da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi sağlama planının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü anlaşma konusunda yoğun müzakerelere kilitlenmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin Anlaştı - Resim : 1

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'nin belirttiğine göre, ABD ile Ukrayna Ukrayna'daki değerli madenler anlaşmasının cuma günü imzalanacağı belirtti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a gelerek kıymetli madenler anlaşmasına imza atmasını beklediğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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