Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması: Bu Kanı Durdurmanın Zamanı Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Ukrayna ile anlaşmazlığa değinen Trump, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." dedi. Ayrıca Trump, "Bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve sanırım bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması: Bu Kanı Durdurmanın Zamanı Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması: Bu Kanı Durdurmanın Zamanı Geldi - Resim : 1

Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması: Bu Kanı Durdurmanın Zamanı Geldi - Resim : 2

'GERİ ALMAYI HAK EDİYORUZ'

ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." dedi.

Trump, "(Ukrayna- Rusya Savaşı) Bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve sanırım bunu yapacağız" dedi.

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Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Donald Trump Emmanuel Macron Macron ABD Fransa Rusya - Ukrayna savaşı
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