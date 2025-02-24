BM Genel Kurulu'nda Tarihi Ukrayna Oylaması! ABD'den Dikkat Çeken 'Hayır' Oyu

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken, BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'nın hazırladığı ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de desteklediği karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılması talep edildi.

TÜRKİYE 'EVET' DEDİ

Oylamada 93 ülke "evet" oyu verirken, 18 ülke "hayır" oyu kullandı. 65 ülke ise çekimser kaldı. ABD ve Rusya tasarıya karşı oy verirken, Türkiye "evet" diyen ülkeler arasında yer aldı.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Kabul edilen kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin üç yıl boyunca devam ettiği ve bu durumun yalnızca Ukrayna'yı değil, dünya genelindeki istikrarı da olumsuz etkileyerek uzun süreli yıkıcı sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

AB ülkelerinin desteklediği kararda, savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: AA