Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata'

Dubai çikolatasından sonra TikTok’ta yeni bir trend daha ortaya çıktı. Dubai çikolatasını tahtından etmeye hazırlanan yeni trendin adı ‘Melek saçlı çikolata’. Pişmaniyenin üzerine fıstık dolgulu çikolata eklenmesiyle hazırlanan bu yeni yiyecek sosyal medyada viral oldu.

Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata'

Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden yeni bir trend daha ortaya çıktı. 'Dubai çikolatası' antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle doluyken yeni trend olan Melek saçlı çikolatanın içi ise ismini aldığı saç benzeri pişmaniye ile dolu.

Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata' - Resim : 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR-

İçerisinde fıstık kreması da olmasına rağmen, Türk pişmaniyesi, bir miktar vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor. Şu anda trend olan Melek saçlı çikolata tıpkı Dubai çikolatası gibi her bütçeye uygun değil. Her trend olan atıştırmalıkta olduğu gibi bunun da hayli yüksek.

Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata' - Resim : 2Bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal oluyor. Kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geliyor.

Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata' - Resim : 3

TIKTOK İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni çikolata TikTok'ta hızla yayılıyor. Sosyal medya kullanıcılaırnın tepkileri ise karışık: Bazı kullanıcılar çikolatadan övgüyle bahsederken, diğerleri şüpheci.

Türkiye’de Üretilen Dubai Çikolatasında Büyük Tehlike, Almanya Acil Olarak ToplatıyorTürkiye’de Üretilen Dubai Çikolatasında Büyük Tehlike, Almanya Acil Olarak ToplatıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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