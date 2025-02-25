Dubai Çikolatası'nı Tahtından Edecek! Yeni Trend 'Melek Saçlı Çikolata'

Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden yeni bir trend daha ortaya çıktı. 'Dubai çikolatası' antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle doluyken yeni trend olan Melek saçlı çikolatanın içi ise ismini aldığı saç benzeri pişmaniye ile dolu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR-

İçerisinde fıstık kreması da olmasına rağmen, Türk pişmaniyesi, bir miktar vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor. Şu anda trend olan Melek saçlı çikolata tıpkı Dubai çikolatası gibi her bütçeye uygun değil. Her trend olan atıştırmalıkta olduğu gibi bunun da hayli yüksek.

Bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal oluyor. Kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geliyor.

TIKTOK İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni çikolata TikTok'ta hızla yayılıyor. Sosyal medya kullanıcılaırnın tepkileri ise karışık: Bazı kullanıcılar çikolatadan övgüyle bahsederken, diğerleri şüpheci.

Kaynak: Haber Merkezi