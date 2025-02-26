Helikopter Acil İniş Yaptı, Honduras Devlet Başkanı Ölümden Döndü

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. Castro’nun olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Son Güncelleme:
Helikopter Acil İniş Yaptı, Honduras Devlet Başkanı Ölümden Döndü

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro’yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopter, San Pedro Sula’dan Tegucigalpa’ya giderken olumsuz hava şartları sebebiyle Cortes bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına iniş gerçekleştirdi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yetkililer, Devlet Başkanı Castro’nun olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Gazetecilere konuşan Castro, hava koşulları nedeniyle ne yollarına devam edebildiklerini ne de geri dönebildiklerini belirterek, bu yüzden acil iniş yapmaları gerektiğini ifade etti. Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Castro ve beraberindekilerin güvenli bir şekilde yollarına devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
Honduras Helikopter Hava Durumu
Son Güncelleme:
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin Anlaştı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler İçin Anlaştı
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek
İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı: '15 Bin Lira Verirsen Annenin Yerini Söylerim' İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı