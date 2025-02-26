Helikopter Acil İniş Yaptı, Honduras Devlet Başkanı Ölümden Döndü

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro’yu taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopter, San Pedro Sula’dan Tegucigalpa’ya giderken olumsuz hava şartları sebebiyle Cortes bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına iniş gerçekleştirdi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yetkililer, Devlet Başkanı Castro’nun olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Gazetecilere konuşan Castro, hava koşulları nedeniyle ne yollarına devam edebildiklerini ne de geri dönebildiklerini belirterek, bu yüzden acil iniş yapmaları gerektiğini ifade etti. Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Castro ve beraberindekilerin güvenli bir şekilde yollarına devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA