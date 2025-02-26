Şanlıurfa'da Akraba Katliamı: Evi Pompalı Tüfekle Taradı, 2 Ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da Akraba Katliamı: Evi Pompalı Tüfekle Taradı, 2 Ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde iddiaya göre, C.Ö. isimli şahıs, daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay’ın evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin ve Dursun Özbay çifti ile çocukları Yusuf ve gelinleri İsmet Özbay’a ateş açtı.

KARI KOCA ÖLDÜ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hüseyin ve Dursun Özbay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İsmet ve Yusuf Özbay ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren C.Ö.’yü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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