Yönetmen Sinan Çetin İfadeye Çağrıldı

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bir arsaya usulsüz ilave yapı eklediği suçlaması üzerine soruşturma başlatıldı. Sinan Çetin, çarşamba günü ifade verecek.

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Yönetmen Sinan Çetin İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Sinan Çetin’in İstanbul Sarıyer'deki bir arsaya usulsüz bir şekilde ilave yapı yaptırdığı iddiasıyla gelen ihbar üzerine "Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlattı. Sinan Çetin ifadeye çağırıldı.

Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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