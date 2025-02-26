Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok

Sebze, restoran, balık atıklarına kadar birçok atığı tüketen siyah asker sineği böceğine ilişkin özellikler büyük dikkat çekti.

OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde üretilen böcekler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böceklerin hemen hemen bütün atıkları yiyebildiğini söyledi.

Bu böcekler dışında bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığına dikkat çeken Yanar, böceklerin özellikle gelişmiş ülkelerin gözdesi olduğunu belirtti.

'ORGANİK NE VARSA TÜKETEBİLİYOR'

Siyah asker sineği böceklerinin dışkılarından gübre elde edildiğini belirten Yanar, şunları söyledi: Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Atık tüketim oranları çok yüksektir. Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor.

'BAŞKA BİR CANLI GRUBU YOK'

Böcekleri beslerken yem rasyonu yaptıklarını belirten Yanar “Örneğin karnabahar yaprağı, çürümüş portakal, çürümüş mandalina, balığın iç organları gibi besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok. Bunların hepsinin dışkılarının mükemmel bir gübreye dönüştüğünü bilimsel yaptığımız analizlerle kanıtlamış durumdayız” dedi.

Kaynak: İHA