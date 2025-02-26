Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok

Doç. Dr. Oğuzhan Yanar atık gıdaların, küflenen peynirin ya da bozulan gıdaların doğaya geri döndürülmesini sağlayan siyah asker sineği böcekleri hakkında bilgi verdi. Gelişmiş ülkelerin bu böceklere büyük önem verdiğini belirten Yanar “Hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok” dedi.

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Sebze, restoran, balık atıklarına kadar birçok atığı tüketen siyah asker sineği böceğine ilişkin özellikler büyük dikkat çekti.

OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde üretilen böcekler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böceklerin hemen hemen bütün atıkları yiyebildiğini söyledi.

Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok - Resim : 1

Bu böcekler dışında bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığına dikkat çeken Yanar, böceklerin özellikle gelişmiş ülkelerin gözdesi olduğunu belirtti.

Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok - Resim : 2

'ORGANİK NE VARSA TÜKETEBİLİYOR'

Siyah asker sineği böceklerinin dışkılarından gübre elde edildiğini belirten Yanar, şunları söyledi: Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Atık tüketim oranları çok yüksektir. Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor.

Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok - Resim : 3

'BAŞKA BİR CANLI GRUBU YOK'

Böcekleri beslerken yem rasyonu yaptıklarını belirten Yanar “Örneğin karnabahar yaprağı, çürümüş portakal, çürümüş mandalina, balığın iç organları gibi besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok. Bunların hepsinin dışkılarının mükemmel bir gübreye dönüştüğünü bilimsel yaptığımız analizlerle kanıtlamış durumdayız” dedi.

Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok - Resim : 4

Kaynak: İHA

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