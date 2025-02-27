CHP'yi Ayağa Kaldıran Gözaltı! Operasyona Tepkilerde 'İmamoğlu' Detayı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmasına partisi CHP'den tepki yağdı. CHP'li başkanlar, gözaltının İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı konuşmayla kasten aynı güne denk getirildiğini söylerken, İmamoğlu da ev baskınının "kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey" olmadığını söyledi.

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CHP'yi Ayağa Kaldıran Gözaltı! Operasyona Tepkilerde 'İmamoğlu' Detayı

Son dönemde giderek artan kayyım uygulamaları ve muhalif isimlere yönelik tutuklamalar gündemden düşmezken, bugün sabah saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, evine düzenlenen polis baskınıyla "ihaleye fesat karıştırma" ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Duruma tepki gösteren CHP'li siyasiler, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

CHP'yi Ayağa Kaldıran Gözaltı! Operasyona Tepkilerde 'İmamoğlu' Detayı - Resim : 1
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

İMAMOĞLU: KİŞİSEL HIRS VE ÖFKE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi şu şekilde:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

YAVAŞ: MÜCADELEMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, gözaltıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı. Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız."

ÇELİK: ÇARESİZLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in 65 yaşında olduğunu ve ifadeye çağrılmadan evine baskın yapıldığını belirterek, operasyon zamanlamasına dikkat çekti. Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir belediye başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan 'zaman ayarlı' operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır."

CHP'yi Ayağa Kaldıran Gözaltı! Operasyona Tepkilerde 'İmamoğlu' Detayı - Resim : 2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

MUTLU: TARİHİ KONUŞMAYLA AYNI GÜNE DENK GETİRİYORLAR

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da operasyonun zamanlamasını işaret ederek "Yine bir itibar suikastı, yine hukuksuz bir gözaltı. Bu operasyonun, Ekrem Başkanımızın Ankara’da tarihi bir konuşma yapacağı güne denk getirilmesi, korkuların ne kadar büyük olduğunu açıkça göstermektedir. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Alaattin Başkanımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

ZEYBEK: TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "Milletin derdine, taleplerine kulakları sağır olmuş iktidar; korku sardıkça kutuplaştırma siyasetinden daha fazla medet umuyor. Demokrasiye ve millet iradesine karşı geliştirdiğiniz baskı ve zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşüne gölge düşüremeyeceksiniz" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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