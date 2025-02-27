Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı'na Gözaltı Tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı'na Gözaltı Tepkisi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından gözaltına tepki gösterdi.

Güne hukuksuzlukla başlandığını belirten Yavaş, açıklamasında, “İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı. Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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