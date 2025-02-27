DEVA Partisi’nden 28 Şubat Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 28 Şubat 1997’de yaşanan ve ‘postmodern darbe’ olarak tarif ettiği sürecin Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin izler bıraktığını ifade ederek, yaşanan travmanın izlerinin hala kalplerinde yankılandığını belirtti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
DEVA Partisi’nden 28 Şubat Açıklaması

DEVA Partili Hasan Karal, ‘postmodern darbe’ olarak nitelendirdiği 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Karal, yaşanan bu olayın toplumsal bellekte açtığı yaralara vurgu yaptı.

Karal, yaptığı açıklamada 28 Şubat’ın yalnızca bir siyasi süreç olmadığını belirterek milyonlarca insanın kimliğine, manevi değerlerine ve varoluş haklarına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Karal, 28 Şubat’ın etkilerinin yalnızca belirli bir döneme sıkışmadığını dile getirirken, 28 Şubat’ın sonuçlarının halen evlerde, sokaklarda hissedildiğini ifade etti.

Karal, tüm zorluklara karşın özgür ve adil bir gelecek inşa etme noktasında kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, mağdur olan tüm kesimlerin hak ve onurunu savunma sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Karal, bu yaraların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birliğin ve inanç zenginliğinin savunucu olmayı sürdüreceklerini belirtti.

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