DEVA Partisi, AKP Kongresine Katılmayacağını Açıkladı

AKP, 8'inci Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. AKP'nin daha önce davet gönderdikleri parti listesinde olmayan DEVA Partisi, 'AKP Kongresi' kararını duyurdu. Cuma günü ellerine davetiye geçtiğini söyleyen DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, AKP Büyük Kongresi'ne katılmayacaklarını söyledi.

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DEVA Partisi, AKP Kongresine Katılmayacağını Açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Sözcüsü Sadullah Kısacık, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti kongresine katılmayacaklarını duyurdu.

"DEVA Partisi siyasette diyaloğu ilke edinmiş, tüm siyasi partilerle görüşme kanallarını her zaman açık tutmayı esas almıştır. Partimiz bugüne kadar çok sayıda parti ile bayramlaşma programı yapmış, kongrelere katılım sağlamıştır" diyen Kısacık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in 17 Şubat Pazartesi düzenlediği basın toplantısında davetli partiler arasında DEVA Partisi'nin saymadığını hatırlattı.

Cuma günü davet geldiğini aktaran Sadullah Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hafta boyu yapılan medya temaslarında da DEVA Partisi’nin davetli olmadığı vurgulanmıştır. Hal böyle iken, 21 Şubat Cuma günü geç saatlerde, bir genel başkan yardımcısının özel kalemi üzerinden, Pazar sabahı yapılacak Kongre’ye katılımla ilgili davet Partimize iletilmiştir. Davete teşekkürümüzle beraber, siyasi teamüllerin gerektirdiği usul, süre ve muhataplık ilkelerine uymayan bir şekilde yapılan bu davete Partimizin icabet edemeyeceği bugün kendilerine bildirilmiştir.

Kuruluşundan bu yana 5 yıldır diyalog ilkesine bağlılığını ortaya koymuş DEVA Partisi, şimdiye kadar pek çok siyasi partiyle olduğu gibi, bundan sonraki süreçte AK Parti ile de siyasi teamüllere uygun çerçevede yapılacak bayramlaşma ve kongre gibi etkinliklere karşılıklı olarak katılıma açıktır."

9 SİYASİ PARTİYE DAVET

Kongre için 9 siyasi partiye davet gönderdiklerini açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu partiler, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partileridir" demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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