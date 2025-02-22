Kayak Yapanlara Köpek Eşlik Etmek İsteyince Güldüren Anlar Yaşandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın arkasına bağlanan halata tutunarak poşetle kayan 3 esnafa sokak köpeği eşlik etti. Tebessüm ettiren o renkli anlar kameraya yansıdı.
Kayak keyfi yapanlara eşlik eden köpek renkli görüntüler oluşturdu
- Esnaf, karın keyfini böyle çıkardı
Tüm Türkiye karın etkisi altına girmişken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor.
Safranbolu Karıt Sanayisi'nde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı.
Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera, viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafın peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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