Kayak Yapanlara Köpek Eşlik Etmek İsteyince Güldüren Anlar Yaşandı

Kayak keyfi yapanlara eşlik eden köpek renkli görüntüler oluşturdu

- Esnaf, karın keyfini böyle çıkardı

Tüm Türkiye karın etkisi altına girmişken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Safranbolu Karıt Sanayisi'nde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı.

Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera, viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafın peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA