Kayak Yapanlara Köpek Eşlik Etmek İsteyince Güldüren Anlar Yaşandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın arkasına bağlanan halata tutunarak poşetle kayan 3 esnafa sokak köpeği eşlik etti. Tebessüm ettiren o renkli anlar kameraya yansıdı.

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Kayak keyfi yapanlara eşlik eden köpek renkli görüntüler oluşturdu
- Esnaf, karın keyfini böyle çıkardı

Tüm Türkiye karın etkisi altına girmişken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Kayak Yapanlara Köpek Eşlik Etmek İsteyince Güldüren Anlar Yaşandı - Resim : 1Safranbolu Karıt Sanayisi'nde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı.

Kayak Yapanlara Köpek Eşlik Etmek İsteyince Güldüren Anlar Yaşandı - Resim : 2

Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera, viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafın peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: İHA

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