Son Anda Kurtuldu! Röportaj Verirken Az Kalsın TIR Çarpacaktı

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaşanan 10 kilometrelik TIR kuyruğunda sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüsü Mehmet Kalafat, yaşanan sorunları anlattığı esnada az kalsın 2 tır çarpacaktı.

Balıkesir’den teslim aldığı yükü Macaristan’a götürmek için TIR kuyruğunda beklediğini anlatan tır sürücüsü Kalafat’a tırlar çarpmak üzereyken son anda kolundan çekilerek kurtarıldı. Sürücü Kalafat, kendisine çarpmak üzere olan tırlara ise "vay senin, vay" diye tepki gösterdi. TIR sürücüleri, sınırda yaşanan sorunları yetkililerin çözüm bulması gerektiğini belirtti.

'BURADA HİÇBİR ŞEY YOK'

'Büyük bir kaza atlatan TIR sürücüsü Mehmet Kalafat, "Sağı solu gördüğünüz gibi şişeler kaplı ve kötü durumda. Hangi birini kontrol altına alacağız. Buralara 3-4 tane TIR parkı yapılsın. Parklarda istirahatimizi edelim. Bunun duşu var, lavabosu var. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız ama burada hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA