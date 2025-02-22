Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezini gezdi. Burada açıklama yapan Özel, "Buranın potansiyelinin yüksek bir yer olduğunu duyuyorduk. ‘Hak ettiği değeri görmüyor’ diye duyuyorduk. Ama geçen yıl 200 bin olan ziyaretçi sayısı, bu sene 1 buçuk milyona doğru tırmanmış. Bu çok önemli bir gelişme" dedi.

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Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan ziyaretleri kapsamında, Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gitti. Burada Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti.

Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda - Resim : 1

Kayak pistinin başladığı noktaya çıkan Özel, Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip Ergan Dağı’nda, bölgenin turizm potansiyeline işaret etti. Özel, şöyle konuştu:

“Buranın potansiyelinin yüksek bir yer olduğunu duyuyorduk. ‘Hak ettiği değeri görmüyor’ diye duyuyorduk. Ama geçen yıl 200 bin olan ziyaretçi sayısı, bu sene 1 buçuk milyona doğru tırmanmış. Bu çok önemli bir gelişme. Siz mutlaka görmemi istediniz, geldim, gördüm.

Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda - Resim : 212 kilometrelik pistiyle, son dere ekonomik fiyatlarıyla -örneğin Erzincan’da aşağıda ne kadarsa köfte ekmek burada da o kadar, hatta daha ekonomik. ‘Artık kayağın ve kış sporlarının sadece zenginlere hitap eden bir şey olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz’ diyor Erzincanlılar. Valimiz, Vali Yardımcımız, her siyasi görüşten milletvekillerimiz aynı şeyi söylüyorsa Erzincan’ı, Ergan Dağı’nı gelip bir görmek, deneyimlemek lazım. Ben bu ziyaretimden çok memnun kaldım. Yaklaşık bir saatimi burada geçirdim. Herkesi Erzincan’a gelmeye davet ediyorum.

Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda - Resim : 3

Erzincan uzaktan soğuktur ama insanı çok sıcaktır. Dört katı geçmeyen mimarisiyle depremden ders almış bir kenttir. Geniş, iyi yapılmış bir imar planı sayesinde ki Onur Kumbaracıbaşı’nın emeği çoktur.

Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda - Resim : 4 Geniş geniş caddeleriyle, güzel döneriyle, kendi bölgesine has yemekleriyle gerçekten Erzincan görülmesi gereken bir yer. İstanbul’dan direkt uçuş vardır. Mutlaka ve mutlaka görmeyenler varsa, hele hele Erzincan’ı görmeden yurt dışında başka bir yerlere gitmeye kimse kalkmasın. Ne Bulgaristan ne başka yer; Erzincan ve Ergan Dağı."

Özgür Özel, Erzincan'da Ergan Dağı'nda - Resim : 5

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Kaynak: ANKA

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