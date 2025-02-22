THK’da Kayyım Yönetimi ve Borçlar Meclis Gündeminde: CHP'den İçişleri Bakanı’na Sorular

Türk Hava Kurumu’nda (THK) 2019 yılından bu yana devam eden kayyım yönetimi, kuruma ilişkin iddialar ve mali belirsizlikler, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Ceylan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, THK’nın gelir-gider dengesi, personel istihdamı ve mülk satışlarıyla ilgili önemli sorular yöneltti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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THK’da Kayyım Yönetimi ve Borçlar Meclis Gündeminde: CHP'den İçişleri Bakanı’na Sorular

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kayyım heyeti başkanı Abdullah Yurtnaç’ın 15 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, THK’nın 140 milyon dolarlık borcunun 122 milyon dolara indirildiğini söylediğini, ancak bir gün sonra yapılan basın açıklamasında borcun 99 milyon dolar olarak duyurulduğunu belirtti. Ceylan, “Kayyım heyeti başkanı mı, yoksa basın açıklamasını yapan yönetim mi sayı saymayı bilmiyor? 23 milyon dolarlık fark nasıl izah edilecek?” diyerek çelişkilere dikkat çekti.

THK’NIN GELİR KAYNAKLARI VE PERSONEL DURUMU

Önergede, THK’nın temel gelir kaynakları, 2019’dan itibaren elde edilen toplam gelir ve yapılan harcamalar da sorgulandı. Ceylan, THK’nın kaç personel istihdam ettiğini, bu çalışanların hangi sosyal güvence kapsamında çalıştığını ve kayyım atanmasından sonra işten çıkartılan ya da işe alınan personel sayısındaki değişimi de gündeme getirdi.

ŞUBE SAYISI NEDEN AZALDI?

Ceylan, 2002 yılında 606 olan THK şube sayısının bugün 380’e düşmesinin nedenlerini de sordu. THK’nın küçülme sürecine dair kamuoyuna yeterli açıklama yapılmadığını belirten Ceylan, kurumun faaliyetlerinin bu süreçten nasıl etkilendiğini de gündeme taşıdı.

GAYRİMENKUL VE UÇAK SATIŞLARI

THK’nın borçlarını kapatmak için kaç gayrimenkul sattığını soran Ceylan, satışa çıkarıldığı halde alıcı bulamayan taşınmazların olup olmadığını da merak etti. Ayrıca, 2019 itibarıyla THK envanterinde kaç yangın söndürme uçağı bulunduğu, bunlardan kaçının faal olduğu ve son yıllarda herhangi bir yangın söndürme uçağının satılıp satılmadığı sorularına da yanıt istedi.

'KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR'

THK’nın 100. kuruluş yıl dönümüne girdiği bu dönemde, kurumla ilgili iddialar ve çelişkili açıklamalar kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. CHP’li Özgür Ceylan, THK’nın mali durumuna ilişkin tüm detayların şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini vurgularken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yanıt beklediklerini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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