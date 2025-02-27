AKP'lilerden CHP'lilere Linç Girişimi Davası: 6 Yıl Sonra Karar Çıktı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Yüksek Seçim Kurulu önünde AKP'lilerin CHP Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile sandıkları koruyan vatandaşlara yönelik linç girişimi davasında karar çıktı. 6 yıl sonra gelen kararda 5 sanıktan 4'ü suçlu bulundu.

Eda Narin Eda Narin
AKP'lilerden CHP'lilere Linç Girişimi Davası: 6 Yıl Sonra Karar Çıktı

2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Yüksek Seçim Kurulu önünde AKP’liler tarafından CHP Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile oyları bekleyen vatandaşlara karşı linç girişimine ilişkin görülen davada 6 yıldan sonra karar çıktı. 18 celse süren 6 yıllık hukuk mücadelesinde 3 hakim, 2 mahkeme ve çokça savcı değişti. Davada yargılanan 5 sanıktan 4'ü suçlu bulundu.

'SANIKLAR YARGI ELİYLE KORUNDU'

Avukat Onur Cingil, mahkemenin kararını şu sözlerle duyurdu:

"Başından beri, buradaki suçun, bir kişinin bir kişiyi yaralaması olmadığı ifade edilmekle, tüm sanıkların müşterek fail olarak ortak hareket ederek bir linçte bulunduğu ifade edilse de, Mahkeme basit yaralama boyutunda durumu değerlendirdi ve her ne kadar suç tespitleri olsa da, çok düşük cezalar ile erteleme kapsamına sokularak bir nevi sanıklar yargı eliyle korundu.

'KİRLİ OPERASYONLAR BİZLERE SÖKMEZ'

Suçluların tespit edilmesi açısından olumlu olan bu kararda, suçlulara hak ettikleri asıl cezalar verilmediği için 3 farklı itiraz yapıldı.

Bu dosya, birkaç seçim ve birkaç yıl daha görecek olsa bile, suçlular tam olarak hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek.

İstanbul seçimleri kolay kazanılmadı; o yüzden hukuksuz, 'kirli' operasyonlar bizlere sökmez..."

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Kaynak: Haber Merkezi

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