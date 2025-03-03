DEM Parti, Bahçeli-Demirtaş Görüşmesini Doğruladı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte "kendini feshetme" çağrısı yapması sonrasında gündem hareketlenirken, son olarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı belirtildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme dair açıklama yaparken, bu konuyla ilgili bir soruya da yanıt verdi.

'DİYALOG BİZİM SAVUNDUĞUMUZ BİR ŞEY'

Ayşegül Doğan, Bahçeli'nin, Demirtaş ile telefonda görüştüğü iddiasını doğruladı. Doğan, "Partiler arası diyalog, liderler arası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi