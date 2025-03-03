AKP MYK Toplantısı Başladı
AKP MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde toplandı.
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 15.25'te başladı. Toplantıda partinin yeni döneme dair stratejilerinin masaya yatırılması bekleniyor.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
MYK toplantısında, partinin gelecekte izleyeceği yol haritası şekillenecek.
Özellikle vatandaşla doğrudan temas kurmaya yönelik yöntemler ve önümüzdeki döneme dair stratejik adımlar gündeme gelecek. Ayrıca, MYK'daki yeni yapılanma doğrultusunda hayata geçirilecek projeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Kaynak: AA-İHA
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