Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor
Emekli ikramiyesi için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gözler ise Ankara’dan gelecek açıklamalarda. Peki 2025 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Ramazan Bayramı öncesinde en merak edilen konuya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bayram ikramiyesini masaya yatıracak. İşte detaylar…
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Türkiye’de yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyesine zam yapılması konusunda kararın bu hafta netleşmesi bekleniyor. Zam miktarına ilişkin ili ayrı etki analizi yapılırken bütçeye getireceği maliyet de ekonomi yönetimini zora sokuyor. Bu kapsamda 1000 TL zam yapılması durumunda maliyetin 34,5 milyar lira, 2 bin TL zam yapılması durumunda ise 70,5 milyar lira olması öngörülüyor.
Ekonomi Gazetesi’nden Besti Karalar’ın haberine göre, konunun bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AKP MYK’da ele alınması bekleniyor. MYK sonrası ekonomi yönetiminin de bir araya gelerek nihai karar için görüşmeler yapacağı belirtiliyor.
İKİ FARKLI ETKİ ANALİZİ MASADA
Zam konusunda iki olasılık bulunduğu, bunlardan ilkinin 1000 TL, ikincisinin ise 2000 TL zam yapılması olduğu kaydedildi. Bu kapsamda bütçeye 34,5 milyar lira ile 70,5 milyar liralık maliyet hesaplaması ortaya çıktı. Zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı ise bu hafta netleşecek.
‘15 MADDELİK TORBA TEKLİF GELİYOR’
Öte yandan AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte şu düzenlemeler yer alacak:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı ve doğurganlık oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 2023’ten sonra doğan çocuklara yapılacak maddi desteklere yasal çerçeve çizilecek. Bu çerçevede yapılacak yardımlar kademelendirilecek ve her yıl bu yapılacak yardım miktarını Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek. Bütçe ödenmesi zorunlu destekler arasına girecek. Teklifle ödenecek maddi yardımdan yararlanacak çocuk sayısı, kaç yaşına kadar yapılacağı da belirlenecek.
Torba teklifle çeşitli nedenlerle karayolları kurallarını ihlal eden ceza düzenlemeler de var. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ve yürütme tarihini durduğu bazı maddelerde torba teklifte yer alacak.