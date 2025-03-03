Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor

İKİ FARKLI ETKİ ANALİZİ MASADA

Zam konusunda iki olasılık bulunduğu, bunlardan ilkinin 1000 TL, ikincisinin ise 2000 TL zam yapılması olduğu kaydedildi. Bu kapsamda bütçeye 34,5 milyar lira ile 70,5 milyar liralık maliyet hesaplaması ortaya çıktı. Zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı ise bu hafta netleşecek.