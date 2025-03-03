Canlı Yayında Açıkladı: Bahçeli ile Demirtaş'ın Telefon Görüşmesinin Detayları Ortaya Çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası başlayan sürece destek veren Demirtaş'a teşekkür ettiği ifade edildi. Görüşmenin ayrıntılarını ise İsmail Küçükkaya açıkladı.

Küçükkaya, bu görüşmenin ayrıntılarını gazeteci Yıldıray Oğur'dan öğrendiğini belirterek detayları paylaştı. Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini aktaran Küçükkaya, bunun Demirtaş'ın süreçle ilgili yaptığı değerlendirmelerle bağlantılı olabileceğini söyledi.

EŞİ AMELİYAT OLDU

Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatı nedeniyle Adalet Bakanlığı'na başvurarak yanında olma talebinde bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti ve Erdoğan, Başak Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra talimat vererek Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’a getirilmesini sağladı.

GÖRÜŞME 1 MART'TA GERÇEKLEŞTİ

1 Mart'ta eşinin yanında olan Demirtaş, bu süreçte Bahçeli’nin telefonla aramasıyla kendisiyle görüştü. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilirken, Demirtaş'ın Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği desteğin bu görüşmede etkili olduğu ifade edildi.

"SÜRECE KATKI SUNMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ

Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” çağrısının ardından Gazete Duvar için bir makale kaleme almıştı. Makalesinde, barışın sadece siyasal bir süreç olmadığını, ekonomik refah ve istikrarla da ilişkili olduğunu vurgulayan Demirtaş, bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Demirtaş, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan’a uzun ömür dileğinde bulunarak, "Bu üç liderin başarılı olabilmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV