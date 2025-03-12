Yer: İstanbul... Önce Tekme Tokat Kavga Etti, Sonra Otomobiliyle Çarpıp Kaçtı!

Esenyurt'ta sürücülerin arasında yaşanan kavga tekme tokatlı kavgaya döndü. Kavganın ardından sürücülerden biri diğer sürücüye otomobiliyle çarparak uzaklaştı.

Son Güncelleme:

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki otomobilin sürücüsü birbirine girdi. Yaşanan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, kavganın ardından sürücülerden biri tartıştığı kişiye arabayla çarparak kaçtı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. İki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adamı aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar saniye saniye kamerayla kayıt altına alındı.

Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne SoruşturmaDur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne SoruşturmaGüncel
Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi YaralandıMardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt İstanbul
Son Güncelleme:
Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! O İsimlere Çok Şaşıracaksınız
Mışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı Alışkanlık Mışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı Alışkanlık
Randevulaşıp Kavga Ettiler: 19 Yaşındaki Alperen Hayatını Kaybetti Randevulaşıp Kavga Ettiler! 1 Ölü
Ece Gürel’in Ölümünde Korkunç Şüphe! Ailesi Savcılığa Gitti Ece Gürel’in Ölümünde Korkunç Şüphe! Ailesi Savcılığa Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!