Yer: İstanbul... Önce Tekme Tokat Kavga Etti, Sonra Otomobiliyle Çarpıp Kaçtı!
Esenyurt'ta sürücülerin arasında yaşanan kavga tekme tokatlı kavgaya döndü. Kavganın ardından sürücülerden biri diğer sürücüye otomobiliyle çarparak uzaklaştı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki otomobilin sürücüsü birbirine girdi. Yaşanan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, kavganın ardından sürücülerden biri tartıştığı kişiye arabayla çarparak kaçtı.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. İki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adamı aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar saniye saniye kamerayla kayıt altına alındı.
Kaynak: İHA