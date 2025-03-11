Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Soruşturma

Trafik ekiplerinin kontrol noktalarında dur ihtarına uymayan M.U., motosikletini Jandarma personelinin üzerine sürerek kaçtı. Olayın ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şahıs yakalandı. Konuyla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce İstanbul’da meydana gelen bir olayda, dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün 15 Temmuz 2023’te Polis Memuru Alp Efe Bekit’e çarparak şehit olmasına dikkat çekti. Yerlikaya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olay karşısındaki kararlılığını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymayanları, saygısızca araç kullananları ve hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz."

Kaynak: İHA