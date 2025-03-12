Ece Gürel’in Ölümünde Korkunç Şüphe! Ailesi Savcılığa Gitti

İstanbul’da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, 4 gün sonra baygın halde bulundu. Hemen Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yoğun bakımda tedavi altına alınsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın ardındaki sır perdesi henüz aralanmadı.

'ACIMIZ KATLANARAK DEVAM EDİYOR'

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuştu. Sosyal medyada dolaşan iddialara tepki gösteren Sezer Gürel, "Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi. Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu. Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi" ifadelerini kullandı.

TELEFONU EMNİYET İNCELEMESİNDE

Eşinin telefon şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, emniyetin Ece Gürel’in en son kimlerle iletişim kurduğunu araştırdığını belirtti.

'BİLSEYDİM BEN DE GİDERDİM'

Sezer Gürel, eşinin Belgrad Ormanı’na "cadı eğitimi" için gittiğine dair iddiaları reddederek, "Öyle bir şey olsa, eşimi yalnız bırakmazdım. Ben de giderdim. Eşim sadece bunlara meraklıydı. Ormana kafa dağıtmaya gitmişti” dedi.

BABADAN KORKUNÇ ŞÜPHE

Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu "Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya... Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz” diye konuştu

AİLE SAVCILIĞA GİTTİ

Gürel'in anne ve babası soruşturma ile ilgili son durumu öğrenmek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Kaynak: ATV