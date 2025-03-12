Genel Af Çıkacak mı? Yılmaz Tunç Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grubu öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİL'

Son günlerde kamuoyunda tartışılan genel af iddialarına ilişkin konuşan Tunç, affın söz konusu olmadığını belirtti.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla yönelik olarak verilen Covid-19 iznini anımsatan Tunç, şu anda kamuoyunda tartışılan konunun da 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak suç tarihi itibari ile daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlara yönelik olarak bir talep olduğunu belirtti.

Tunç, bu talebin değerlendirmesinde yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu ifade ederek, affın söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: DHA