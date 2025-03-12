Kan Donduran Kadın Cinayetinde Kahreden Detay

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara’yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar’ın ifadesine ulaşıldı. Cani erkeğin, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dediği öğrenildi. Öte yandan, bir süre çocuk bakıcılığı yapan Kara'nın, bu eve çok yakın bir noktada katledildiği ortaya çıktı.

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Kan Donduran Kadın Cinayetinde Kahreden Detay

Olay, dün saat 01.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak’ta meydana geldi. Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar, konuşmak için buluştu. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara’nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Olgun Gacar gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olgun Gacar’ın ifadesinde, olay sırasında alkol aldıklarını belirttiği ve tartışmanın şiddetli bir şekilde başladığını söylediği öğrenildi. Gacar, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dedi.

Fatma Kara’nın daha önce çağrı merkezinde çalıştığı, son zamanlarda ise çocuk bakıcılığı yaptığı öğrenildi. Olayın, Kara’nın çocuk bakıcılığı yaptığı eve yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Olgun Gacar’ın daha önce de Fatma Kara’yı darbettiği, bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ancak kararın süresinin bittiği, hakkında açılan davanın ise devam ettiği ifade edildi. Gacar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Kara, memleketi Aydın’ın Köşk ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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