Randevulaşıp Kavga Ettiler: 19 Yaşındaki Alperen Hayatını Kaybetti

Olay, Kınıklı Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Alperen Karaca ile 19 yaşındaki Enes Ali H. arasında, kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Telefonda yapılan konuşmanın ardından iki grup, parkta buluşmak için randevulaştı. Buluşma noktasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olay sırasında Enes Ali H., yanında getirdiği bıçakla Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Alperen Karaca'nın bıçaklandığını gören arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alperen Karaca'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, Enes Ali H. ve kavgaya karışan diğer 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA