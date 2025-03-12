Dikkat! O Şehirde Musluktan Zehir Akıyor: İl Sağlık Müdürlüğü’nden 'Kullanmayın' Uyarısı Geldi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine sağlanan içme suyunda ciddi bir kirlilik tespit edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan analizlerde, şebeke suyunda “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen zararlı bileşiklere rastlandı.

'İÇMEYİN, YEMEK YAPMAYIN'

Sağlık Müdürlüğü, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler sonucunda suyun insan tüketimi için uygun olmadığını duyurdu. Karaman Belediyesi’ne konuyla ilgili resmi yazı gönderilirken, halk sağlığını korumak adına kritik bir uyarıda bulunuldu: "Şebeke suyu yalnızca genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilir; içme suyu, yemek yapımı ve ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır."

Yetkililer, her gün yeni numuneler alınıp detaylı analizlerin sürdürüleceğini ve sonuçlar normale dönene kadar halkın düzenli olarak bilgilendirileceğini belirtti. Karaman halkının sağlığı için su kullanımı konusunda uyarılara titizlikle uyulması önemle vurgulandı.

BİDON BİDON TAŞIYORLAR

İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusunun ardından halk, içme ve gıda hijyeni için hazır su satın almaya başladı. Vatandaşlar evlerine bidon bidon su taşıyor.

'BENZİN KOKUSU VARDI'

Vatandaşlardan Ayhan Doğan suyun temel ihtiyaç olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmadan sulardaki değişikliği fark etmiştik. Sularda klordan hariç benzin kokusu gibi bir koku vardı. Sağlığa zarar veren büyük bir problem bu. Küçümsenecek bir şey değil. Belediyenin sorumluluğunda olan bir konu" diye konuştu.

Kaynak: DHA