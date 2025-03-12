Samsun’da Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun’da yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Biri silah tamir atölyesi olmak üzere üç adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 2 namlu, 2 sürgü, 2 gövde, 1 şarjör, 19 fişek, 3 adet patlayıcı madde ile kayıt dışı bir tabanca ve bir tüfek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında Ö.P. (48) ve B.G. (35) isimli şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Güvenlik güçlerinin soruşturmayı derinleştirdiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA